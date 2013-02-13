Мінськ . Повну собівартість електроенергії білоруси сплачуватимуть до 2016 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні, 13 лютого, повідомив журналістів заступник генерального директора зі збуту енергії РУП «Мінськенерго» Юрій Мішук.

«З часом підприємства дедалі менше платитимуть за електроенергію, а до 2016 року населення сплачуватиме повну її собівартість. Це справедливо, оскільки умови оплати електроенергії упродовж багатьох років були дуже лояльними для населення. Водночас одночасно підвищувати оплату електроенергії до рівня її собівартості, звичайно, неправильно», - зазначив Ю.Мішук.

За його словами, з 1 лютого білоруси сплачують у середньому близько 4 центів США за кВт/год. електроенергії при її собівартості трохи менше 10 центів США за кВт/год.

«У Білорусі найнижчі тарифи оплати населенням електроенергії порівняно з усіма сусідніми країнами. У нас існує перехресне субсидування, за якого підприємства покривають затрати на електроенергію, недоплачені населенням. Ця система неправильна, від неї в усьому світі відмовляються», - наголосив Ю.Мішук.

Як повідомляв УНІАН раніше, тарифи на електроенергію для населення в Білорусі збільшилися з 1 лютого на 18%.

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