Росія має намір збільшити виробництво скрапленого газу і лібералізувати його експорт

Москва. Російська Федерація має намір збільшити виробництво скрапленого природного газу (СПГ) і поетапно лібералізувати його експорт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу і екологічної безпеки.

«Для розвитку цієї галузі слід створити всі умови, йдеться про необхідність продумати можливу поетапну лібералізацію експорту скрапленого природного газу», - сказав В.Путін.

За його словами, цим питанням треба займатися послідовно і предметно, оскільки інакше цей ринок відійде конкурентам.

«Дедалі більшого значення набуватиме скраплений природний газ, сьогодні частка нашої країни в світових поставках скрапленого природного газу становить всього 3,6%», - повідомив він.

На думку російського президента, для створення сучасних потужностей з виробництва СПГ Росії потрібно до десяти років, оскільки це дуже трудомісткий проект.

Зі свого боку глава компанії «Роснафта» Ігор Сєчин звернувся до керівництва РФ з проханням розглянути можливість лібералізації експорту СПГ з шельфових проектів.

«Такі обсяги не можуть бути реалізовані на внутрішньому ринку, тому ми просимо порушити питання про лібералізацію експорту газу, в цьому разі йдеться про скраплений газ», - сказав І.Сєчин. За його словами, майже половина запасів «Роснафти» на шельфі припадає на газ.

Як відомо, за російським законодавством експортувати природний газ має право лише компанія «Газпром». У Міненерго раніше повідомляли про можливість експорту СПГ російською компанією «НОВАТЕК» – найбільшого незалежного виробника природного газу в Російській Федерації.

Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст компанія "Газпром" у 2013 році чекає зростання експорту газу до Європи до 151,8 мільярдів кубометрів, до країн СНД і Балтії - до 74,5 мільярдів кубометрів. Окрім цього, "Газпром" у 2013 році чекає зростання видобутку газу на 1,8% - до 495,7 мільярдів кубометрів, у 2014-2015 роках - 518 мільярдів кубометрів.

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