НКЦПФР зареєструвала статутний капітал «Укртрансгазу» в 6,5 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала статутний капітал компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, у розмірі 6,495 млрд грн, повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії.

Згідно з повідомленням, емісія зареєстрована 29 січня 2013 року, здійснено випуск 6 млрд 494 млн 611,6 тис. акцій номіналом 1 грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, завершила в Міністерстві юстиції процедуру перереєстрації в публічне акціонерне товариство (ПАТ «Укртрансгаз»).

Кабінет Міністрів постановою № 360 від 13 червня 2012 року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України і «Нафтогазу України» провести заходи щодо реорганізації "Укртрансгазу" з дочірнього підприємства в публічне акціонерне товариство.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».