Путін пропонує розсекретити інформацію про запаси корисних копалин у Росії

Москва. Президент Росії Володимир Путін пропонує розсекретити інформацію про запаси корисних копалин в Росії з метою підвищити інвестиційну привабливість родовищ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Вважаю також, що час розглянути питання про зняття грифу секретності з даних за балансом запасів. Зараз, коли у вітчизняному ПЕК працюють зарубіжні інвестори, а наші компанії проходять міжнародний аудит за запасами, подібна секретність - це явний анахронізм. Нічого ми тут насправді не засекречуємо, не ховаємо, та це й неможливо, тільки нашкодить», - сказав В.Путін.

За його словами, через архаїчності російської системи оцінки запасів вітчизняна ресурсна база недооцінена, що прямо позначається на інвестиційній привабливості вітчизняних паливно-енергетичних компаній.

В.Путін переконаний, що учасники ринку (видобувні компанії, інвестори) повинні розташовувати не тільки достовірними даними про обсяг запасів корисних копалин, але й мати обгрунтовану, зрозумілу і об'єктивну вартість.

«Слід розробити і затвердити нову класифікацію запасів, максимально наближену до міжнародних стандартів», - сказав президент РФ.

Водночас він наголосив, що всі без винятку надрокористувачі зобов'язані дотримуватися існуючих умов розробки родовищ, повністю витягувати корисні копалини на всій наданій ділянці, а не працювати за принципом «зняття вершків».

«Якщо з родовища вуглеводнів насамперед безконтрольно вибрати весь газ, то пропаде нафта. Що стосується інших способів видобутку самої нафти за допомогою гідроразривов та інших досить варварських способів, ви розумієте, до чого це призводить, фахівці це знають дуже добре», - відзначив В.Путін.

Крім того, він вважає, що слід ввести обов'язкові регламенти на проектування та розробку родовищ корисних копалин, та вже на початковій стадії реалізації проекту освоєння родовища повинні проходити найсерйознішу комплексну оцінку. До того ж В.Путін доручив опрацювати питання про наділення Федерального агентства з надрокористування (Роснадра) функцією виконання державної експертизи. За його словами, центральна комісія за погодженням технічних проектів повинна стати колегіальним органом. До неї мають увійти представники міністерств, відомств, компаній, екологи, науковці та експерти, додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія має намір збільшити виробництво скрапленого газу і лібералізувати його експорт