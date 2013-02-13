Обвалення панелей у машинному залі ЧАЕС не призвело до підвищення радіаційного фону – джерело

Обвалення кількох підвісних бетонних панелей у машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС не призвело до евакуації персоналу і підвищення радіаційного фону.

Про це УНІАН повідомило джерело на Чорнобильській АЕС.

«Евакуації не було, робота на станції йде у звичайному режимі. Радіаційний фон у межах норми», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас він зазначив, що співробітники французьких будівельних компаній були евакуйовані, оскільки вони працювали у безпосередній близькості від четвертого енергоблоку.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв м.

Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються.

"Ця конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об'єкту "Укриття". Порушень меж і умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об'єкту "Укриття" немає", – повідомили в адміністрації станції.

"Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, у зоні відчуження немає. Постраждалих немає", – запевнили на АЕС.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньо причиною руйнувань на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стало сніжне перевантаження.

На Чорнобильській АЕС створена комісія для розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу другої черги блоку Г.

Будівельні конструкції обвалилися на ділянці машзалу, який був пошкоджений під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.