«Сумиобленерго» у 2012 році отримало 89,32 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «Сумиобленерго» в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 89,318 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності в 2011 році чистий прибуток компанії становив 76,012 млн грн.

Виручка від реалізації продукції за МСФЗ за підсумками 2012 року становитиме 1,275 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за 2012 рік становив 131,456 млн грн.

За національними стандартами в 2011 році валовий прибуток становив 123,802 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Сумиобленерго» є монополістом на ринку енергопостачання Сумської області.

25% + 1 акція ПАТ "Сумиобленерго" передані, відповідно до постанови Кабінету Міністрів про створення НАК "Енергетична компанія України", до статутного фонду НАК.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, найбільшими недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited і UA Energy Distribution Holding, яким належать пакети 24,99% і 18,5% відповідно. Ще 24,99% акцій належать Bikontia Enterprises Limitet (Кіпр).