Для розслідування подій на ЧАЕС створено ще одну комісію

На Чорнобильській АЕС буде створено ще одну комісію для розслідування події в машзалі блоку №4. Цього вимагає припис Державної інспекції ядерного регулювання України. Розслідування цією комісією вестиметься відповідно до внутрішніх процедур ДСП ЧАЕС та у порядку, встановленому «Положенням про розслідування та облік порушень в роботі атомних станцій». Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЧАЕС.

До роботи комісії буде залучено представників державної інспекції з ядерної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС».

Також, згідно припису, ДСП ЧАЕС в тижневий термін має розробити та узгодити із Держатомрегулювання України коригувальні заходи щодо поводження з додатковими трапними водами та забрудненим пилом, які можуть утворитися за час, необхідний для відновлення пошкодженого даху та бокових стін машзалу блоку №4.

«Результати роботи комісії будуть оприлюднені на нашому сайті»,- говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінових панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування сягнула близько 600 м2.

Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються.

"Ця конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об'єкта "Укриття". Порушень меж та умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об'єкту "Укриття" немає", – повідомили в адміністрації станції.

"Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, у зоні відчуження немає. Постраждалих немає", – запевнили на АЕС.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною обрушення на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стало снігове перевантаження.

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