Ціни на нафту ростуть на противагу економічним новинам

На світових торгах у четвер, 14 лютого, ціни на нафту ростуть, незважаючи на негативні новини.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,07 долара, або на 0,06%, - до 117,95 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,12 долара, або на 0,12% - до 97,13 долара за барель, передає Bloomberg.

Водночас у середу, 13 лютого, Міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 8 лютого, зросли на 0,6 мільйона барелів, або на 0,2% - до 372,2 мільйона барелів. До того ж загальні запаси бензину, навпаки, зменшилися на 0,8 мільйона барелів, або на 0,3%, і становили 233,2 мільйона барелів.

Водночас стримують більш бурхливе зростання цін на нафту розбіжності в прогнозах щодо світового попиту на нафту між ОПЕК і МЕА. ОПЕК незначно підвищила прогноз - на 80 тисяч барелів на добу до 89,7 мільйона барелів.

Міжнародне енергетичне агентство, навпаки, знизило прогноз по світовому попиту на нафту в 2013 році до 90,7 мільйона барелів на добу проти попереднього прогнозу в 90,8 мільйона барелів на добу.

У четвер інвестори також звернули увагу на новини з розвитку економіки Японії. За даними Кабінету Міністрів країни, в четвертому кварталі 2012 року ВВП Японії знизився на 0,1% у порівнянні з липнем-вереснем минулого року і на 0,4% в річному вираженні. Аналітики очікували при цьому зростання показника на 0,1% і 0,4%, відповідно.