У Росії кажуть, що не отримували від США пропозицій щодо скорочення ядерних арсеналів

Москва. США не пропонували Росії піти на подальше скорочення стратегічних ядерних арсеналів.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«Уважно стежимо за всією інформацією, що надходить з цього приводу, зокрема за публічними заявами представників Адміністрації США. Конкретних пропозицій піти на подальше скорочення стратегічних ядерних арсеналів ми поки що не одержували», - сказав О.Лукашевич.

За його словами, якщо такі пропозиції надійдуть, Росія буде їх ретельно вивчати.

Водночас дипломат відзначив, що російська позиція з цього питання добре відома. «На цьому етапі для нас пріоритетом є повноформатне виконання російсько-американського ДСНО (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь). Після виконання договору були б готові до обговорення можливих подальших кроків у сфері ядерного роззброєння», - сказав О.Лукашевич.

Він заявив, що при цьому Росія враховуватиме всі чинники, що впливають на стратегічну стабільність, включаючи плани з розгортання глобальної системи ПРО США, відсутність прогресу в ратифікації ДВЗЯВ (Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань) у США та інших державах з т.з. списку 44 (умова набуття чинності договором), небажання відмовитися від можливості розміщення зброї в космосі, наявність кількісних і якісних дисбалансів у галузі звичайних озброєнь в Європі тощо.

Як відомо, на початку лютого російські ЗМІ повідомили, що США запропонують Росії піти на подальше скорочення ядерних арсеналів. Для обговорення параметрів майбутньої угоди до Москви прибула старший заступник держсекретаря Роуз Гетемюллер.

8 квітня 2010 року президенти США і РФ підписали новий Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який замінив Договір про СНВ від 1994 року. Документ передбачає істотні скорочення впродовж семи років стратегічних наступальних озброєнь двох найбільших ядерних держав, арсенали яких становлять понад 90% всіх ядерних озброєнь у світі. Діючий договір передбачає скорочення до 1550 розгорнених стратегічних ядерних боєголовок.

12 квітня 2010 року начальник Генштабу Збройних сил РФ Микола Макаров повідомив, що в новому договорі між Російською Федерацією і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь не прописані гарантії безпеки України, Білорусі й Казахстану, які добровільно відмовилися від ядерної зброї.