"Газпром" відзвітував, для кого в 2012 році знизив ціни

"Газпром" у жовтні-грудні скорегував ціни на газ для датської Dong, Shell Energy Europe та Axpo Traiding, передає ПРАЙМ з посиланням на звіт російського газового холдингу по РСБО.

У звіті відзначається, що в серпні в жовтні було досягнуто домовленості з компанією Shell Energy Europe, у листопаді - з компаніями Axpo Traiding (раніше EGL) і PGNiG, у грудні 2012 року - з Dong. З усіма цими компаніями переговори йшли з 2011 року. Раніше в 2012 році коригування ціни вже вдалося домогтися німецькому E.On Ruhrgas, італійській Eni, австрійським GWH Gashandel і Centrex, голландській GasTerra.

У січні "Газпром" повідомив, що виходячи з ринкових умов, скорегував ціну газу в контрактах із GDF Suez (Франція), Wingas (Німеччина), SPP (Словаччина), Sinergie Italiane (Італія) і Econgas (Австрія). Пізніше повідомлялося, що ціна була знижена приблизно на 10%. У березні домовленості про зниження ціни були досягнуті з Eni, а в липні - з E.On.

Навесні заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв повідомляв, що під час переговорів "Газпром" знизив контрактну ціну в рамках довгострокових контрактів на газ для низки європейських споживачів у середньому на 10%.

"Газпром" у 2012 році скоротив експорт газу в Європу на 7,5% - до 138,8 мільярда кубометрів.