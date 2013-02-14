«Енергоатом» у 2012 році отримав на підвищення безпеки АЕС 1,7 млрд грн з 3,9 млрд грн

На 2012 рік «Енергоатом» заявив у своїй інвестиційній програмі 3,95 млрд грн на заходи щодо підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, проте фактично на ці цілі компанії спрямували лише 1,739 млрд грн.

Про це у четвер, 14 лютого, на засіданні колегії Державної інспекції з ядерного регулювання повідомив перший віце-президент ДП НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков.

«Таким чином, хронічний дефіцит коштів у тарифі, встановлюваному на відпуск електроенергії АЕС енергоринку, призводить до того, що планування виконання заходів з підвищення безпеки здійснюється без створення необхідного заділу під майбутні періоди», - сказав О. Шавлаков.

Він також зазначив, що питання фінансування програм з підвищення безпеки на українських АЕС необхідно виносити на найвищий державний рівень.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2013 року Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) звернулася до Міністерства фінансів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з вимогою встановити економічно обґрунтований тариф на електроенергію для «Енергоатома».

У постанові Атомпрофспілки зазначається, що встановлення економічно обґрунтованого тарифу на електроенергію для держпідприємства НАЕК «Енергоатом» забезпечить сталий розвиток компанії, дозволить у повному обсязі виконати програми з продовження ресурсів енергоблоків АЕС, підвищення рівня безпеки експлуатації ядерних установок, добудови блоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, а також умови колективного договору, підписаного між профкомом і адміністрацією компанії.

З 1 січня 2013 року НКРЕ знизила тариф ДП НАЕК «Енергоатом» на відпуск електроенергії на 2,7% - з 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

До цього востаннє НКРЕ переглядала тариф «Енергоатому» на відпуск електроенергії у лютому 2012 року, знизивши його з березня 2012 року на 6,8% - з 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.