Зниження частки атомної генерації призведе до подорожчання електроенергії - голова ДІЯРУ

Зниження частки атомної генерації в загальному обсязі виробництва електроенергії України автоматично веде до підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Про це у четвер, 14 лютого, на засіданні колегії Державної інспекції з ядерного регулювання повідомила голова Держатомрегулювання Олена Миколайчук, коментуючи ситуацію зі зниженням обсягів відпуску електроенергії АЕС енергоринку на 2013 рік. «Ми всі знаємо, що на сьогодні ми маємо невисокий тариф для населення, завдяки низьким тарифам для атомних енергоносіїв. Якщо буде знижуватися частка атомної генерації - на автоматі буде збільшуватися тариф для споживачів», - сказала О.Миколайчук.

Довідка УНІАН. На 2013 рік для ДП «Енергоатом» план на відпуск електроенергії ДП «Енергоринок» встановлено у розмірі 81,2 млрд кВт/год, що на 3,6 млрд кВт/год менше, ніж було відпущено компанією в 2012 році.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.