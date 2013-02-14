Роботи на об'єкті «Укриття» після обвалення покрівлі в машинному залі ЧАЕС припинено

Усі роботи на об'єкті «Укриття» після обвалення покрівлі 12 лютого в машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС було припинено, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомили у відділі міжнародної співпраці та інформації Чорнобильської АЕС.

«Офіційного підтвердження від підприємства «Новарка» про евакуацію свого персоналу не було. На момент, коли сталося обвалення, було виведено всіх людей, не тільки «Новарка», тому що треба було провести дозиметричну розвідку, зробити контроль радіаційної обстановки, тобто і персонал ЧАЕС було виведено звідти», - повідомили УНІАН у відділі міжнародної співпраці та інформації Чорнобильської АЕС.

Водночас на ЧАЕС зазначили, що після того, як було здійснено радіаційний контроль і не було зафіксовано жодних змін, люди повернулися д виконання своїх робіт, окрім «Новарки».

«Їх на майданчику сьогодні не було», - зазначили на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв.м.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття».

Завершення робіт з будівництва об'єкта «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн. євро, водночас у контрактах з концерном «Новарка» зафіксовано суму 935 млн. євро.