«Рівнегаз» у 2012 році отримав 10 млн грн чистого прибутку

Підприємство з газопостачання та газифікації «Рівнегаз» у 2012 році отримало чистий прибуток у розмірі 9,988 млн грн, тоді як за 2011 рік компанія отримала чистий збиток у розмірі 27,941 млн грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за 2012 рік збільшилася на 11% порівняно з 2011 роком - до 866,686 млн грн з 780,863 млн грн.

Чистий дохід підприємства за підсумками 2012 року збільшився на 12,6% порівняно з 2011 роком - до 731,867 млн грн з 649,835 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 грудня 2012 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл найбільшому приватному власнику низки українських облгазів - компанії «Газтек» (м. Київ) на придбання понад 25% акцій підприємства з газопостачання та газифікації «Рівнегаз».

У жовтні 2012 року Фонд державного майна України реалізував на Східно-Європейській фондовій біржі 7,6% акцій «Рівнегаз».

Власниками самого «Газтека» є кіпрські компанії - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, що контролює також і банк «Надра». На початку вересня 2012 року «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання та газифікації.

«Рівнегаз» (м. Рівне) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ у Рівненській області.