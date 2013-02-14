"Метінвест" впровадив на Інгулецькому ГЗК низку енергоефективних проектів

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2012 р. в рамках програми операційних покращень впровадила низку енергоефективних проектів на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті, економічний ефект від яких становив 16,5 млн грн, повідомили у прес-службі компанії.

"Реалізація проектів дозволила досягти значних результатів щодо економії енергоресурсів та зниження їх вартості для підприємства", - відзначили в компанії.

Згідно з повідомленням, основними напрямками проектів в області ефективного споживання енергоресурсів стали впровадження програми операційних покращень, а також інвестиційних проектів безперервного вдосконалення, ведення оперативного контролю раціонального використання енергоресурсів та оптимізація споживання енергоресурсів в енергоємних технологічних процесах.

У компанії також відзначили, що в 2013 році намічено продовження реалізації енергоефективної політики та впровадження проектів операційних поліпшень в рамках довгострокової інвестиційної політики Групи «Метінвест».

«Від того, наскільки ефективним буде споживання енергоресурсів в кожному структурному підрозділі, кожною одиницею обладнання, залежить ефективність роботи всього комбінату. Оскільки зі зменшенням загальної кількості спожитої електро- і теплоенергії зменшується і собівартість кінцевої продукції, отже, зростає наша конкурентоспроможність», - цитує прес-служба в.о. генерального директора комбінату Олександра Герасимчука.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 р. компанія "Метінвест" інвестувала в придбання гірничої техніки та проекти капбудівництва ІнГЗК 646 млн грн.

У січні 2013 року Інгулецький ГЗК інвестував 50 млн грн в оновлення технопарку.

У 2012 році порівняно з 2011 роком комбінат скоротив виробництво залізорудного концентрату на 3,7% - до 13,58 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого у південній частині Криворізького залізорудного басейну, виробляючи два види залізорудного концентрату.

Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і «Смарт-Холдинг» (23,75%), які спільно керують компанією.