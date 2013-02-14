«Енергоринок» збільшив заборгованість перед «Енергоатомом»

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, збільшив заборгованість перед НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, на 3,6% - до 6,058 млрд грн із 5,848 млрд грн на 1 лютого 2012 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, станом на 1 лютого 2013 року заборгованість, з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становила 6,058 млрд грн.

«За січень в «Енергоринок» відпущено електроенергії на суму 1 млрд 975,1 млн. грн, що на 189,9 млн. грн, або на 8,8%, менше, ніж за січень 2012 року (2,165 млрд грн)», - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що виробництво електроенергії всіма електростанціями державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» у січні 2013 року збільшилося на 0,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року – до 8,446 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України.