Україна у 2012 році знизила імпорт газу в грошовому вираженні до 14,025 млрд дол.

Україна в 2012 році знизила імпорт газу в грошовому вираженні на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 14,025 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року Україна імпортувала газу в грошовому вираженні на 1,102 млрд дол. – на 3% менше, ніж у листопаді 2012 року.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується до України, становить газ, що поставляється з Російської Федерації.

Водночас з листопада 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» почала імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, - 56 млн. куб. м газу.

У вересні 2012 року представники "Укртрансгазу" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсягу від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

З квітня 2011 року імпорт до України природного газу середньоазіатського походження (Туркменістан, Узбекистан, Казахстан) почала компанія OstChem Holding, але з 2012 року компанія, за даними Держстату, імпортує до України лише російський природний газ.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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