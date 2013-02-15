Негатив з ЄС, сильні статдані зі США і заяви ОПЕК змінили ціну нафти різноспрямовано

На світових торгах у п'ятницю, 15 лютого, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі негативних макроекономічних новин із єврозони, сильних статданих зі США, а також заяв ОПЕК про заплановане скорочення обсягу поставок "чорного золота".

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,1 долара, або на 0,08% - до 117,90 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,01 долара, або на 0,01% - до 97,32 долара за барель, передає Bloomberg.

14 лютого Євростат повідомив, що ВВП єврозони скоротився в четвертому кварталі минулого року на 0,6% в квартальному і на 0,9% - в річному численні. Аналітики очікували зниження на 0,7% в річному вираженні і на 0,4% - у квартальному.

Економіка Німеччини за підсумками четвертого кварталу 2012 року зменшилась, за попередньою оцінкою, на 0,6% порівняно з попереднім кварталом, але зросла на 0,4% в річному численні.

А статдані зі США перевершили очікування аналітиків. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні за тиждень, що завершився 9 лютого, різко скоротилася - на 27 тисяч і склала 341 тисячу. Аналітики очікували зменшення всього на 6 тисяч.

Крім того, ОПЕК заявив про плани за чотиритижневий період, який завершиться 2 березня, скоротити обсяг експорту на 220 тисяч барелів - до 23,51 мільйона барелів нафти в день. Експерти вважають, що причиною цього є проблеми з поставками.