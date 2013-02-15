На Рівненській АЕС відключено від мережі третій енергоблок для ремонту

Рівненська атомна електростанція у п'ятницю, 15 лютого, відключила третій енергоблок від енергомережі для проведення ремонту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, 15 лютого на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.

14 лютого о 18 годині 40 хвилин енергоблок № 2 Рівненської АЕС підключено до мережі.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 700 МВт, Рівненської АЕС - 1 840 МВт, Південно-Української АЕС - 2 635 МВт, Хмельницької АЕС - 1 725 МВт.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС – перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, що на цей час є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина – з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації перебувають 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована на Волинському Поліссі, біля річки Стир за 4 км від міста Кузнецовськ.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.