"Газпром" наполягає на оплаті "Нафтогазом" 7 млрд доларів за газ

Москва. "Газпром" наполягає на тому, що Україна повинна сплатити 7 мільярдів доларів за невідібраний газ.

Про це заявив Financial Times заступник голови російського газового холдингу Олександр Медведєв, передає РІА «Новости».

"Я не можу собі уявити в найсміливіших мріях, що Україна відмовиться виконувати свої зобов'язання. Принцип "бери або плати" - це навіть якщо не хочеш, все одно доведеться платити", - сказав він.

До того ж Д.Медведєв відзначив, що штрафні санкції, виставлені Україні, значно менші, ніж це передбачено за контрактом від 2009 року. За його словами, "Нафтогаз України" зобов'язаний купувати 42,5 мільярда кубометрів газу на рік, проте минулого року він придбав лише близько 60% або 24,9 мільярда кубометрів. "Не має ніякого значення, що "Нафтогаз" повідомив "Газпрому" наперед, що йому не потрібний весь законтрактований газ", - сказав він.

Нагадаємо, в січні 2013 року "Газпром" виставив "Нафтогазу" рахунок на 7 мільярдів доларів за невибрані обсяги газу в рамках умови "бери або плати" за контрактом від 2009 року. "Нафтогаз" заявив, що заплатив за весь газ, фактично поставлений "Газпромом" у 2012 році, і не вважає справедливими вимоги "Газпрому" щодо невибраних обсягів. Відповідно до умов контракту на поставки газу "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" провести переговори для вирішення цієї проблеми.

Минулого тижня "Газпром" і Україна двічі проводили переговори, але в повідомленнях про підсумки питання виставленого рахунку не порушувалося. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна відповіла "Газпрому", що не бачить підстав оплачувати рахунок на 7 мільярдів доларів, виставлений їй за недобір газу в 2012 році. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що Київ сподівається добитися від російської сторони оновленого газового контракту і перегляду ціни.

Україна кілька років намагається переглянути газові угоди з Росією, називаючи ціну завищеною, а самі контракти - кабальними. "Нафтогаз", що неодноразово просив знизити річний обсяг закупівлі в 2012 році до 27 мільярдів кубометрів, вважає свої зобов'язання виконаними. "Газпром" наполягає, що контрактний обсяг на 2012 рік залишився на рівні 52 мільярдів кубів, і умову "бери або плати" може бути застосовано до 41,6 мільярда кубів.

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