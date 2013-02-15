Україна минулого року скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 71%

Україна в 2012 році скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 71,1% порівняно з 2011 роком - до 1,236 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в грошовому вираженні в грудні 2012 року порівняно з листопадом того ж року збільшився на 27,6%, а порівняно з аналогічним періодом 2011 року знизився на 71,1% - до 87,849 млн дол.

Довідка УНІАН. В Україні діє шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1% порівняно з 2010 роком - до 9,255 млн тонн. У 2011 році НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.