Міністр екології прибув на ЧАЕС для вивчення ситуації на енергоблоці

Сьогодні, 15 лютого, на майданчик ДСП «Чорнобильська АЕС» прибув міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, щоб особисто ознайомитись із ситуацією щодо часткового руйнування покрівлі та стінових панелей машинного залу блоку №4 ЧАЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АЕС.

У супроводі голови Державного агентства з управління зоною відчуження Володимира Холоші та генерального директора ДСП ЧАЕС Ігоря Грамоткіна міністр оглянув місце руйнування, після чого була проведена нарада щодо роботи комісій з розслідування, організації робіт з відновлення покрівлі та стін, планування заходів, спрямованих на підсилення контролю за станом будівельних конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв м.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

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