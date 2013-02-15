«Закарпаттяобленерго» у 2012 році збільшило чистий прибуток в 11 разів

Енергопостачальна компанія «Закарпаттяобленерго» у 2012 році на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток в 11 разів - до 50,037 млн грн з 4,492 млн грн в 2011 році.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у зазначений період компанія збільшила виручку від реалізації до 1,02 млрд грн з 0,901 млрд грн, а чистий дохід - до 0,85 млрд грн з 0,751 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за підсумками 2012 року збільшився до 0,108 млрд грн з 0,107 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого поточного року Фонд державного майна України визнав ТОВ «Енергетична Україна ТВ» переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Довідка УНІАН. «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державі належать 25% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», 10,53% акцій компанії належать VS Energy International N.V. (Нідерланди), 50% акцій належать компанії «Енергетична Україна ТВ».