Росія пустить туркменський газ до України за умови отримання контролю над ГТС - експерти

Росія пустить туркменський газ до України за умови створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомили експерти енергетичного ринку.

«Якщо відійти від прив'язки до консорціуму і розглядати ситуацію такою, якою вона є на сьогодні - угода України з Туркменістаном нездійсненна», - сказав незалежний експерт енергетичного ринку Валентин Землянський.

Він пояснив, що всі об'єми газу, які Туркменістан міг би поставляти до України, законтрактовані «Газпромом», оскільки ще у 2002-2003 роках Росією були укладені угоди з усіма середньоазіатськими постачальниками газу щодо викупу зайвих об'ємів, які можуть йти на експорт.

«Віддати український ринок для туркменського газу означає ще більше погіршити економіку «Газпрому», - додав керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.

Експерт відзначив, що Україна намагається посилити свої позиції за рахунок слабкішої сторони - Туркменістану.

«Туркменістан теж радий використовувати Україну, але вагової категорії обох гравців недостатньо, щоб домогтися якихось результатів від Росії», - наголосив М.Гончар.

«Тому, якщо та політична, економічна ситуація, яка існує у відносинах між Росією і Україною, зберігатиметься, то відповідно угода з Туркменістаном залишиться на папері. Або Україна може чекати, поки буде побудовано обхідні шляхи», - відзначив В.Землянський.

Експерт додав, що йдеться про будівництво транскаспійського газопроводу, за допомогою якого Туркменістан дістане можливість виходу через Азербайджан, Грузію або Туреччину.

«Інакше ніяк. Дирижаблями цей газ ми сюди не привеземо», - сказав В.Землянський.

Водночас голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко відзначив, що переговори між Росією і Україною про створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою вже інтенсивно ведуться.

«Переговори ведуться інтенсивно перед приїздом Віктора Януковича до Росії. Очевидно, хочуть, щоб було підписано великий, резонансний контракт», - сказав В.Фесенко.

«Для Росії таке розв’язання ситуації достатньо вигідно - по-перше, створюється консорціум, і Росія одержує в управління українську ГТС, по-друге, Росія починає виконувати свої домовленості перед Туркменістаном, відповідно знижуючи активність Туркменістану у напрямку Китаю, у напрямку будівництва транскаспійського газопроводу. По-третє, це дає Росії можливість одержати в управління не лише ГТС, а й підземні газові сховища, і далі впливати на об'єми транзиту», - відзначив В.Землянський.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України.

Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

За повідомленнями ЗМІ, Росія і Україна на початку лютого 2013 року розпочали переговори про створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС), без участі європейської сторони.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України.

Водночас він відзначив, що окрім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.