«Енергоатом» заявляє про відсутність загрози обвалення будівель і споруд на українських АЕС

Держпідприємство НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у зв'язку з інцидентом на Чорнобильській АЕС заявляє, що загрози обвалення будівель і споруд на майданчиках Запорізької, Південно-Української, Рівненської та Хмельницької АЕС немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом» посиланням на слова генерального інспектора - директора з безпеки «Енергоатому» Данко Білея.

"Що стосується АЕС, які перебувають в експлуатації, нагадаю, це Запорізька, Південно-Українська, Рівненська та Хмельницька АЕС, то наша компанія як оператор українських АЕС направила інформаційний лист на станції з тим, щоб провести додатковий контроль за станом усіх будівель і споруд на предмет можливого обвалення», - цитує прес-служба слова Д. Білея.

Водночас, як передає прес-служба, він зазначив, що така ж інспекція проводилася на діючих АЕС місяць тому, і не виявила ніяких пошкоджень несучих конструкцій.

Довідка УНІАН. 12 лютого 2013 року над машинним залом блока № 4 ЧАЕС сталося часткове руйнування стінних панелей та частини легкої покрівлі. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Як повідомила 14 лютого прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, на Чорнобильській атомній електростанції ведуться планові роботи, персонал працює у штатному режимі, в зоні відчуження змін радіаційної обстановки не зафіксовано.