Янукович: Україна збільшуватиме видобуток власного газу

Україна продовжить збільшувати видобуток власного газу.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми почали скорочувати споживання газу, заміщувати його іншими енергоносіями та підняли видобуток власного газу. Це єдиний шлях, і ми цим шляхом пішли», - наголосив В.Януковича

«Чому ми це робимо? Тому що ми захищаємо себе, ми захищаємо свою економіку», - підкреслив він.

За словами В.Януковича, ціна, за якою Україна сьогодні купує газ, «є занадто високою». «Ми маємо найбільшу ціну у світі на газ. Якщо ми будемо цю ціну вкладати у собівартість нашої продукції, наші підприємства будуть неконкурентоздатними. Наша продукція, яку ми експортуємо, не буде знаходити ринків збуту», - зазначив Президент.

Окрім цього, за словами глави держави, нині в Україні реалізується низка проектів щодо заміщення газу вугіллям вітчизняного видобування. «Ми почали займатися заміщенням газу на вугілля і вугільні суміші. Ми прибрали газ з енергетики. Ми майже прибрали газ з металургійної галузі. Цього року почнемо будівництво виробництва синтетичного газу з вугілля», - зазначив Президент. Він додав, що у зв’язку з цим рівень видобутку вугілля в Україні значно підвищено.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня ц.р. підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу - після Польщі, Франції та Норвегії.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 доларів.