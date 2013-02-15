Турецька TPAO і компанія Shell підписали угоду на розвідку нафти і газу в Чорному морі

Турецька нафтова корпорація TPAO і компанія Royal Dutch Shell підписали угоду на розвідку нафти і газу в західній частині Чорного моря, повідомляє низка європейських і турецьких ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, угоду було підписано виконавчим віце-президентом Shell Кері Пауеллом і генеральним директором TPAO Мехметом Уйсалом у присутності міністра енергетики Туреччини Танер Йилдиз.

Як наголошується в ЗМІ, вартість операції становить 150 млн доларів. TPAO і Shell мають рівні частки.

Також на початковому етапі компанії проводитимуть бурові роботи на одній зі свердловин, однак їх число може бути збільшене до декількох одиниць.

Під час церемонії підписання угоди міністр енергетики Туреччини відзначив, що геологорозвідувальні роботи в Чорному морі є важливим етапом, і результати стануть відомі наприкінці 2013 року.

Довідка УНІАН. Туреччина активно шукає нафтогазові родовища для того, щоб знизити залежність від імпорту енергоносіїв, яка є серйозною проблемою країни.

Туреччина останнім часом вживає активних заходів зі співробітництва з міжнародними компаніями, що займаються дослідженнями, розробкою нафтогазових родовищ.

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