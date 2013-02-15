ЄБРР і Мінекології займуться підвищенням ядерної безпеки на блоках ЧАЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку разом з Міністерством екології та природних ресурсів у 2013 році займуться реалізацією проекту з підвищення ядерної безпеки на блоках Чорнобильської АЕС

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з повідомленням, 14 лютого 2013 року в Мінекології України відбулася робоча зустріч міністра Олега Проскурякова з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР (Великобританія) Вінсом Новаком.

«Сторони обговорили питання співпраці та взаємодії України з Європейським Банком стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» з питань ядерної безпеки, реалізації міжнародних проектів, що фінансуються за рахунок коштів Фонду «Укриття», - сказано в повідомленні.

«Першим великим спільним проектом в 2013 році буде проект підвищення ядерної безпеки на блоках Чорнобильської АЕС», - сказано в повідомленні з посиланням на слова директора Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінса Новака.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінових панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблока № 4. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Будівельні конструкції обвалилися на ділянці машзалу, пошкодженій під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці у 1986 році.

Всі роботи на об'єкті «Укриття» після обвалення покрівлі були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

В Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття» акредитована компанія «Новарка».

Завершення робіт з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість споруди оцінюється в 980 млн євро, водночас в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.