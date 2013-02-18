Ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі новин зі США і Саудівської Аравії

На світових торгах у понеділок, 18 лютого, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі новин із США і Саудівської Аравії.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,15 доларів, або на 0,13%, - до 117,81 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,24 долара, або на 0,25%, - до 95,62 долара за барель.

Як стало відомо, обсяг промислового виробництва у США у січні скоротився на 0,1% порівняно з груднем минулого року, що з негативом було сприйнято ринками сировини. Дані виявилися гіршими за прогнози аналітиків.

Саудівська Аравія у грудні минулого року скоротила обсяг експорту нафти до мінімальної позначки з вересня 2011 року - до 7,06 мільйона барелів на день, передає Bloomberg.

Зниження цін на нафту обмежують новини з Нью-Йорка, де індекс виробничої активності у лютому виріс до 10 пунктів з мінус 7,8 пункта у січні і виявився більшим за прогноз.