Польська Kulczyk Oil не знайшла газу на свердловині "Північна-Макіївська-2" в Україні

Варшава. Польська компанія Kulczyk Oil Ventures (KOV) не знайшла покладів газу на свердловині "Північна-Макіївська-2", буріння якої розпочала на сході України на початку грудня минулого року.

Як повідомив KOV у системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, компанія припинила буріння після того, як глибина свердловини досягла 3150 метрів.

"Свердловина ПМ-2, метою якої була оцінка потенціалу першого з п'яти додаткових структурних об'єктів, які показали дослідження 3D, знаходиться в 13 км на південний схід від свердловини "Північна-Макіївська-1", - зазначили у компанії.

Згідно з повідомленням, СМ-1 була пробурена у другому кварталі 2012 року.

KOV повідомила, що буріння наступних свердловин на родовищі «Північне-Макіївське" заплановано на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, у лютому компанія KOV, яка веде розробку в Україні через компанію "Куб-Газ", в якій володіє часткою в 70%, повідомила про виявлення газу на свердловині "Крутогорівська-7".

З моменту придбання українського активу влітку 2010 року KOV провела 12 пробних бурінь, підключивши до комерційного видобутку 8 свердловин.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році і публічна з травня 2010 року компанія Kulczyk Oil Ventures належить найбагатшому громадянинові Польщі Яну Кульчику, статок якого Forbes у минулому році оцінив у 2,8 млрд дол.

KOV, яка, крім України, реалізує проекти у Брунеї та Сирії, але ще не веде там видобутку, на кінець вересня 2012 року оцінювала вартість своїх активів в Україні у 125,9 млн дол. порівняно з вартістю всіх активів в 172,4 млн дол.