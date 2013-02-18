«Хмельницькгаз» у 2012 році удвічі зменшив чистий прибуток

Підприємство з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» в 2012 році зменшило чистий прибуток у 2 рази порівняно з 2011 роком - до 23,769 млн грн з 56,609 млн грн, сказано у фінансовому звіті підприємства.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за 2012 рік збільшилася на 4,7% порівняно з 2011 роком - до 1,435 млрд грн з 1,37 млрд грн.

Чистий дохід підприємства за підсумками 2012 року збільшився на 6,1% порівняно з 2011 роком - до 1,221 млрд грн з 1,151 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець третього кварталу 2012 року «Газтек» сконцентрував у своїй власності 50% акцій «Хмельницькгазу».

У грудні 2012 року «Газтек» на приватизаційному конкурсі також придбав близько 0,998% «Хмельницькгазу».

Таким чином, наразі "Газтек" є власником практично контрольного пакету акцій компанії.

Довідка УНІАН. Підприємство з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» (Хмельницький) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПрАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого «Газтека» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ряд ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, що контролює також банк «Надра».