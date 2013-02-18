«Сумигаз» в 2012 році зменшив чистий прибуток на 16%

Підприємство з газопостачання та газифікації «Сумигаз» в 2012 році зменшило чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 16% - до 36,097 млн грн з 43,167 млн грн, йдеться у фінансовому звіті підприємства.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за 2012 збільшилася на 33,5% порівняно з 2011 роком - до 1,477 млрд грн з 1,106 млрд грн.

Чистий дохід підприємства за підсумками 2012 року збільшився на 37% порівняно з 2011 роком - до 1,262 млрд грн з 0,919 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2012 року найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 25,788% акцій ПАТ "Сумигаз", заплативши за пакет 16 млн 900 тис. грн.

ПАТ з газопостачання та газифікації «Сумигаз» (Суми) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ в Сумській області.

25% акцій «Сумигаз» належать НАК «Нафтогаз України», 25,788% - ПрАТ «​​Газтек» (м. Київ), 22,64% - ЗАТ «Сток Холдер» (Київ), 24,21% - ТОВ «Оксидент» (Київ).

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