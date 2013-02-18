Продажі бензину через мережу АЗС у січні знизилися на 17,8%

Продажі населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні у січні 2013 року скоротилися порівняно з груднем 2012 року на 17,8% - до 206,2 тис. тонн з 250,8 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, продажі дизельного палива населенню через мережі АЗС у січні цього року скоротилися порівняно з груднем минулого року на 18,5% - до 127,1 тис. тонн з 156 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 659 одиниць, у грудні 2012 року в грошовому вираженні зменшилася на 7,8% - до 6,015 млрд грн проти 6,523 млрд грн у листопаді 2012 року .

Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафту і нафтопродукти з Білорусі, РФ, Литви та інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.

Імпорт продукції з Білорусі за 2012 рік становив 3,726 млрд дол., з Російської Федерації - 1,631 млрд дол., з Литви - 0,715 млрд дол., з інших країн - 1,535 млрд дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна скоротила виробництво бензину на 41%, дизпалива - на 46%

Споживання бензину в Україні за 2012 рік знизилося до 4,2 млн тонн