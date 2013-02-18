Гідротехнічні споруди Хмельницької атомної електростанції готові до експлуатації в умовах весняного паводку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба держпідприємства НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, на Хмельницькій АЕС (ХАЕС) під керівництвом заступника головного інженера із загальностанційних об'єктів Геннадія Панасенка відбулося засідання комісії з перевірки стану гідротехнічних споруд перед початком весняної повені. Було перевірено технічний стан дамби ставка-охолоджувача, паводковий водоскид.

«Попередньо було здійснено аналіз сніжного покриву в басейні річки Гнилий Ріг, яка впадає у водосховище електростанції. Розрахунки показують, що великого паводку в регіоні не очікується. Згідно з листом Українського гідрометеорологічного центру, паводок в басейні річки Прип'ять буде в межах середньостатистичних показників», - сказано в повідомленні.

«Під час роботи комісії її члени переконалися, що гідротехнічні споруди ХАЕС готові до експлуатації в умовах весняного паводку», - зазначено в повідомленні.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області у місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключення в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.