Південно-Українська АЕС вдосконалить систему поводження з радіоактивними відходами

Південно-Українську атомну електростанцію (ПУАЕС) 14-15 лютого з технічним візитом відвідали представники німецької компанії NUKEM, яка реалізує на атомних майданчиках України проект технічної допомоги Євросоюзу «Вдосконалення комплексної стратегії поводження з радіоактивними відходами (РАВ) на діючих і закритих АЕС України».

Про це УНІАН повідомила прес-служба держпідприємства НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, разом з відомою інжиніринговою компанією, що спеціалізується на наданні послуг у галузі поводження з РАВ, до впровадження проекту залучені фахівці Інституту підтримки експлуатації АЕС (ІСЕ, Україна).

«Проект розрахований на 2012-2014 роки. Під час нинішнього візиту представники NUKEM і ІПЕ ознайомилися з ситуацією щодо поводження з РАВ на південно-українському майданчику. До цього аналогічні візити відбулися на Запорізькій АЕС, Рівненської АЕС та Хмельницької АЕС», - сказано в повідомленні.

«На станції ведеться безперервний і жорсткий контроль утворення радіоактивних відходів. Паралельно з цим виконано дуже багато заходів щодо їх мінімізації. За останні 10 років ми зменшили кількість утворення твердих радіоактивних відходів у 7,5 рази, а рідких РАВ - у 8 разів. Щодо проекту Євросоюзу, то ми сподіваємося, що його реалізація допоможе нам у подальших роботах щодо зменшення джерел утворення радіоактивних відходів», - цитує прес-служба заступника головного інженера ПУАЕС із загальностанційних об'єктів Миколу Проніна.

Підсумком об'ємного проекту, що складається з 8 самостійних завдань, стане розробка рекомендацій щодо мінімізації первинних відходів на АЕС України, способам переробки та поводження з РАВ, розробці та впровадженню інтегрованої інформаційно-аналітичної системи обліку та контролю РАВ, використанню ефективних технологій дезактивації, вдосконалення системи підготовки персоналу в галузі поводження з радіоактивними відходами.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Південно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегату загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат № 3).

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.