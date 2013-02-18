ЄБРР продав свою частку в нафтогазовій компанії Cadogan Petroleum

Європейський банк реконструкції і розвитку продав належних йому 5,2% акцій британської нафтогазової компанії з активами в Україні Cadogan Petroleum, повідомляється на лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, 31 січня ЄБРР продав 11 млн 632 тис. 866 своїх акцій.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому 2007 року Європейський банк реконструкції та розвитку купив 5,2% пакет акцій компанії "Кадоган Петролеум" (Cadogan Petroleum) - акціонерного товариства відкритого типу з обмеженою відповідальністю, зареєстроване у Сполученому Королівстві, яке займається розвідкою і розробкою газових родовищ в Україні.

Компанія Cadogan Petroleum створена в 2005 році, займається видобутком нафти і газу в Україні. Володіє 8 ліцензіями. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі.

Основні ліцензії цієї розвідувальної та видобувної компанії зосереджені на родовищах Дніпровсько-Донецького басейну на сході країни. Крім цих ділянок, компанія також працює на заході країни, у Карпатах.

Компанії Cadogan Petroleum належить компанія Cadogan Ukraine (раніше - Rentoul), яка зі свого боку придбала дві українські компанії - "Астро-Інвест" і "Газовидобуток".

Першій належить 70% в угоді про спільну діяльність на розробку Пирківського газоконденсатного родовища (решта 30% перебувають у власності НАК "Надра України"), другий - 100% у Покровському родовищі (Потавская обл.).