«Нафтогаз» у суді вимагає від «ГазУкраіна-Коммерс» майже 2,4 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від приватної компанії «ГазУкраіна-Коммерс» (м. Сімферополь) повернення 2,396 млрд грн.

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, 28 січня 2013 року Господарський суд Автономної Республіки Крим відкрив виробництво у справі про стягнення з компанії «ГазУкраіна-Коммерс» 2,396 млрд грн.

Розгляд справи було призначено судом на 12 лютого 2013 року, проте рішення на цей момент не опубліковано.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 р. «Нафтогаз» звернувся до Господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою про стягнення з компанії «ГазУкраіна-Трейдінг» (м. Сімферополь) 118,86 млн грн, з яких 5,94 млн грн - заборгованість за поставлений природний газ, 35,416 млн грн - пеня за прострочення виконання грошового зобов'язання та 70,42 млн грн - штрафи.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.