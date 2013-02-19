Нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на тлі статданих із Саудівської Аравії

На світових торгах у вівторок, 19 лютого, ціни на нафту продовжують торгуватися разноспрямовано на тлі новин із Саудівської Аравії.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,05 долара, або на 0,04%, - до 117,44 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,33 долара, або на 0,34%, - до 95,51 долара за барель.

За даними організації Joint Organisations Data Initiative (JODI), середній показник щоденного видобутку сировини в Саудівській Аравії в 2012 році становив 7,41 мільйона барелів на день, що на 5,2% більше показника за 2011 року. У той же час, в грудні обсяг видобутку впав до 9,03 мільйона барелів на день, що склало мінімум за 19 місяців.

Аналітики вважають, що Саудівська Аравія зменшить поставки на ринок, але скорочення буде залежати від дій партнерів по ОПЕК, передає Bloomberg.

Тим часом, ряд експертів очікують зростання цін марки Brent до 140 доларів за барель в 2013 році на тлі зростання споживання енергоресурсів у світі. При цьому в 2013-2015 роках вартість марки буде коливатися в межах 100-130 доларів.