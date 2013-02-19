Україна скоротила видобуток газу

Видобуток природного газу в Україні в січні 2013 року скоротився в порівнянні з січнем 2012 року на 0,8% - до 1,7 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в січні щодо попереднього місяця збільшився на 0,9%.

Газового конденсату за січень 2013 року видобуто 79,2 тис. тонн - на 0,3% менше, ніж за січень 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні поточного року імпортувала газ, який практично повністю поставляється з Російської Федерації, за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (з 426 дол. за тис. куб. м).

Видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротився в порівнянні з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу в порівнянні з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м, у грошовому виразі - знизила на 0,1% - до 14,025 млрд доларів.