Видобуток нафти в Україні зменшився на 9%

Видобуток нафти в Україні в січні 2013 року скоротився в порівнянні з січнем 2012 року на 8,9% - до 185 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобування нафти в країні в січні 2013 р. у порівнянні з попереднім місяцем збільшилося на 2,6%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився в порівнянні з 2011 роком на 5,4% - до 2,293 млн тонн.

У 2011 році українські компанії скоротили видобуток нафти до попереднього року на 5,9% - до 2,424 млн тонн.

Україна в 2012 році скоротила імпорт нафти в грошовому виразі на 71,1% у порівнянні з 2011 роком - до 1,236 млрд дол.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.