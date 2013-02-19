«Донецькоблгаз» за підсумками року отримав 0,9 млн грн збитку

Підприємство з газопостачання та газифікації «Донецькоблгаз» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримало чистий збиток у розмірі 0,906 млн грн, йдеться у фінансовому звіті підприємства.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФО.

За національними стандартами фінансової звітності в 2011 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 14,773 млн грн.

Виручка компанії від реалізації продукції за МСФЗ за 2012 рік становила 1,469 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період становив 54,649 млн грн.

Довідка УНІАН. «Донецькоблгаз» (м. Донецьк) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Донецькій області.

38,27% акцій ВАТ «Донецькоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 55,3399% - ВАТ «МФС» (номінальний утримувач).