Кабмін дозволив приватизацію шести обленерго

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив приватизацію державних пакетів акцій шести обленерго на конкурентній основі, йдеться в повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Мова йде про приватизацію державних пакетів акцій «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго» і «Черкасиобленерго».

Згідно з повідомленням, урядове розпорядження «Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексу» ухвалили в понеділок, 18 лютого, на виконання Національного плану дій на 2012 рік з виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

«Розпорядження дає можливість ухвалити рішення про приватизацію шести об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема це стосується акцій АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Миколаївобленерго», АТ «Тернопільобленерго», АТ «Запоріжжяобленерго», АК «Харківобленерго», АТ «Черкасиобленерго». Рішення уряду дасть змогу приватизувати державні пакети акцій цих підприємств на конкурентних засадах і забезпечити надходження коштів до державного бюджету України», - сказано в повідомленні Департаменту інформації КМУ.

У ньому ж зазначається, що приватизація пакетів акцій енергопостачальних підприємств забезпечить залучення в енергетичну галузь коштів приватних інвесторів, що дасть змогу здійснити реконструкцію і оновлення устаткування підприємств. Як наслідок, це повинно гарантувати стабільну роботу Об'єднаної енергетичної системи України.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха заявляв, що Україна планує завершити приватизацію підприємств теплової генерації та обленерго до кінця 2013 року.