Російська академія наук пропонує продавати газ Євросоюзу на кордоні з Україною

Москва. Найкращою схемою торгівлі газом є продаж російського газу європейським споживачам на кордоні Росії та України, йдеться в аналітичній доповіді «Економічний аналіз взаємодії Росії і України в торгівлі російським газом з Європою», підготовленій у рамках Програми фундаментальних досліджень Президії Російської академії наук (РАН) «Перспективи скоординованого соціально-економічного розвитку Росії і України в загальноєвропейському контексті». Текст доповіді є у розпорядженні УНІАН.

«У зв'язку з розвитком СПГ, сланцевого газу та ряду інших заходів, європейський ринок газу стає дедалі менш залежним від ринку нафти і нафтопродуктів, і ціни газу на ринку формуватимуться попитом на російський газ. Отже, «Газпрому» треба буде спиратися на функцію попиту на російський газ у Європі і в Україні. Аналіз показав, що найкращою схемою торгівлі за інших рівних умов є продаж російського газу європейським споживачам на кордоні Росії і України», - йдеться в доповіді. У документі наголошується, що основні експортні газопроводи з Росії до Європи були споруджені в період існування СРСР і проходили територією України. Однак після розпаду СРСР і отримання статусу незалежних держав, кожна з них стала діяти у своїх власних інтересах. До того ж Україна не мала власних, адекватних попиту на газ, джерел газу і не могла без посередництва Росії використовувати газові родовища Казахстану та держав Середньої Азії. У результаті, Росія стала монополістом на українському ринку газу. З іншого боку, Україна вже опинилася монополістом на ринку транспортувань російського газу в Європу. Ринкова влада України на цьому ринку посилювалася тим, що обсяг транзитного російського газу територією України в кілька разів перевищував закупівлю російського газу Україною.

Відзначається, що за цих умов кожна з цих двох країн має можливість нанести іншій країні істотний або навіть неприйнятний економічний і репутаційний збиток. Останні 7 років характеризувалися суперечками і навіть протистоянням один одному у сфері торгівлі газом. «Газпром», як ексклюзивний експортер російського газу до Європи, протягом багатьох років вважав, що в торгівлі газом з Україною у нього велика упущена вигода. У 2006 р. він зажадав переглянути в бік значного підвищення ціну російського газу для України. У 2009 р. вимога такого перегляду призвело до біфуркації траєкторії розвитку торгівлі російським газом на зовнішніх ринках.

«У результаті, в ЄС були інтенсифіковані пошуки альтернативних напрямків газопостачання як Європи, так і України. Здешевлення технології СПГ, поява на ринку сланцевого газу підвищили загрозу зниження в Європі і в Україні як рівнів імпорту російського газу, так і рівнів його ціни. Це підвищило актуальність координації економічної поведінки Росії та України на ринку газу», - йдеться в документі.

На думку авторів документа, для того, щоб така координація стала прийнятною для обох країн, необхідний теоретико-емпіричний аналіз їх можливої ​​взаємодії в газовій сфері. Одним з інструментів такої координації є відмова від незалежного встановлення ціни газу для України і плати за транзит російського газу через Україну до Європи. Встановлення ціни російського газу, що поставляється до України, залежно від встановлюваного Україною транспортного тарифу є, як показав економічний аналіз, ефективним інструментом і призводить, за інших рівних умов, до значного зростання прибутку Росії.

Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст компанія "Газпром" у 2013 році очікує зростання експорту газу до Європи до 151,8 мільярда кубометрів, до країн СНД і Балтії - до 74,5 мільярда кубометрів. Крім цього, "Газпром" у 2013 році очікує зростання видобутку газу на 1,8% - до 495,7 мільярда кубометрів, у 2014-2015 роках - 518 мільярди кубометрів.

Продажі російського газу за кордон у 2012 р., переважно до Європи і країн колишнього СРСР, зменшилися на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажів до Європи на 10% у 1-й половині 2012 р. і скорочення на 29% обсягів продажів до країн колишнього СРСР.