"Роснафта" суттєво збільшить поставки нафти до Китаю

ВАТ "Роснафта" домовилося з китайськими партнерами про істотне збільшення нафтових поставок до Китаю, повідомив у вівторок журналістам глава прес-служби найбільшої російської нафтової компанії Володимир Тюлін, коментуючи підсумки триденної робочої поїздки в Китай глави компанії Ігоря Сечіна, повідомляє РІА «Новини».

У цей час "Роснафта" і "Транснафта" поставляють російську нафту до Китаю за відведенням від ССТО в обсязі 15 мільйонів тонн на рік. Китайська сторона неодноразово заявляла про бажання збільшити імпорт нафти з Росії.

Як пояснив Тюлін, підписані в Пекіні документи, охоплюють переважно сферу видобутку і переробки. Зокрема підписаний "Роснафтою" і SINOPEC меморандум про спільну роботу відображає досягнуте сторонами взаєморозуміння з питання "істотного збільшення поставок російської нафти до Китаю". Представник "Роснафти" спростував розповсюджену раніше ЗМІ інформацію про те, що додаткові поставки становитимуть 5-7 мільйонів тонн.

Джерело в галузі повідомляло раніше агентству "Прайм", що "Роснафта" вивчає можливість поставок нафти до Китаю через територію Казахстану нафтопроводом Атасу-Алашанькоу. Віце-прем'єр Аркадій Дворкович 13 лютого казав, що така можливість обговорюється на робочому рівні.

Крім цього, повідомив Тюлін, в ході візиту Сечина в Пекін "було підписано угоду про конфіденційність по можливості доступу до інформації щодо спільних видобувних проектах з CNPC". Аналогічний документ "Роснафта" підписала з компанією SINOPEC. За словами Тюліна, це свідчить про те, що сторони готові до серйозної конкретної роботи з реалізації проектів у сфері розробки родовищ вуглеводнів.

Як повідомили в прес-службі компанії, китайська сторона виявляє цікавість до покупки російського СПГ і під час минулих переговорів у Пекіні це питання порушувалося як перспективне.

У вівторок Ігор Сечін провів зустріч з віце-прем'єром КНР Ван Цишань, під час якої сторони відзначили плідну роботу з розвитку співробітництва в енергетичній сфері. У вівторок після завершення візиту в Пекін Ігор Сєчін попрямує до Японії.