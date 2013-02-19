Туреччина розширює розвідку сланцевого газу

Туреччина веде переговори з низкою іноземних компаній про розширення розвідувальної діяльності з пошуку запасів сланцевого газу, покликаних знизити залежність країни від імпорту "блакитного палива", повідомляє ПРАЙМ з посиланням на агентство Рейтер.

Уряд Туреччини розраховує, що основні запаси сланцевого газу розташовані на південному сході, сході і заході Західної Фракії. До того ж, за словами чиновників, декілька компаній, зокрема дрібні гравці, які вже досліджують традиційні запаси нафти і газу, готові вести розвідку і запасів сланцевого газу.

Англо-голландська Royal Dutch Shell вже веде розробку сланцевого газу в районі міста Діярбакир на південному сході Туреччини, також в регіоні працює канадська TransAtlantic Petroleum.

"Компанії з Великобританії, США і Канади зацікавлені у видобутку сланцевого газу в Туреччині", - зазначив представник Міненерго країни за умов анонімності.

За його словами, деякі компанії ведуть діалог з владою про отримання відповідних ліцензій, при цьому щонайменше одна з цих компаній може підписати угоду вже цього року.

Згідно з попередніми оцінками, запаси сланцевого газу в Туреччині можуть становити від 6-7 мільярдів кубометрів до 20 трильйонів кубометрів.

"На цей момент неможливо передбачити обсяг запасів сланцевого газу в Туреччині. Ми зможемо дати свою оцінку тільки після завершення буріння першої свердловини", - зазначив директор Shell з міжнародних видобувних операцій Енді Браун.

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