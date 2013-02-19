«Волиньобленерго» за рік отримало 1,2 млн грн прибутку

Енергопостачальна компанія «Волиньобленерго» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримала чистий прибуток у розмірі 1,155 млн грн, йдеться у фінансовому звіті підприємства.

Компанія не дає порівняльних даних за 2011 рік за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності в 2011 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 0,99 млн грн.

Виручка компанії від реалізації продукції за МСФЗ за 2012 рік становила 863,461 млн грн.

Чистий дохід «Волиньобленерго» за МСФЗ у 2012 році становив 719,551 млн грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період становив 29,915 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує продати всі акції «Волиньобленерго», які належать державі, хоча попередні приватизаційні конкурси передбачали збереження в держвласності 25% пакетів енергопостачальних компаній.

Раніше Кабмін виключив «Волиньобленерго» з переліку стратегічних підприємств.

На цей час 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належать кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.