Україна скоротила первинну переробку нафти на 64%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 0,2 млн тонн, що на 64% менше показника січня 2012 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ за перший місяць 2013 зменшилася в порівнянні з попереднім місяцем на 13,8%.

Виробництво бензину моторного у країні за січень 2013 року скоротилося в порівнянні з січнем 2011 року на 70% - до 74,9 тис. тонн, виробництво дизельного палива для транспорту впало на 63,3% - до 69,3 тис. тонн, а мазуту - на 74,9%, до 44,2 тис. тонн. Як повідомляв раніше УНІАН, продажі населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в січні 2013 року скоротилися порівняно з груднем 2012 року на 17,8% - до 206,2 тис. тонн з 250,8 тис. тонн.

Продажі дизельного палива населенню через мережі АЗС у січні поточного року скоротилися порівняно з груднем минулого року на 18,5% - до 127,1 тис. тонн з 156 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.