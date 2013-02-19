Українська Sadovaya Group скоротила продажі вугілля у більш ніж 55 разів

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Sadovaya Group у січні 2013 року продала 1,047 тис. тонн вугілля порівняно з 58,4 тис. тонн у січні минулого року, свідчать дані компанії, якими володіє УНІАН.

До того ж компанія не надала даних про видобуток вугілля в січні поточного року.

Також Sadovaya Group повідомила в своєму рапорті на Варшавській фондовій біржі про план збільшити продажі в поточному і наступному місяцях.

"Ми очікуємо, що ринок почне стабілізуватися в березні, наш план продажів - це 5 тис. у лютому і 25-30 тис. у березні", - зазначено в повідомленні.

За даними компанії, у січні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року продажі вугілля компанією знизилися на майже 50% при зростанні видобутку на більш, ніж третину - до 36,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня минулого року Sadovaya Group повідомила про призупинення видобутку вугілля на шахті "Садова" і переведення шахти "Світанок-1" на роботу в ремонтному режимі через слабкий попит на видобувне паливо, що обрушило котирування компанії на Варшавській фондовій біржі на більш, ніж 40%.

Минулого року Sadovaya Group скоротила продажі вугілля на 55% - до 569,6 тис. тонн вугілля при падінні видобутку на 14% - до 407,5 тис. тонн.

У 2011 році Sadovaya Group збільшила видобуток вугілля в річному виразі на більш, ніж 70% - до 475 тис. тонн, а продажі збільшилися на 15% - до 1,264 тис. тонн.

За останніми даними, 75% акцій публічної з 2010 року компанії належать Connektico Ventures Ltd, власниками якої є засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецуріна (49%). Решта акцій - free float.