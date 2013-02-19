«Київенерго» придбало спецтехніки на 21 млн грн

Для оновлення власного автопарку спецтехніки та спецавтомобілів, удосконалення технічного оснащення аварійно-відновлювальних бригад, у 2012 році ПАТ «Київенерго» придбало 68 одиниць спецтехніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема автомобільний парк товариства поповнився 8 вантажними та вантажопасажирськими автомобілями, 13 автокранами, автопідіймачами, екскаваторами. Компанія також придбала 14 спеціальних автомобілів, які призначені для проведення аварійно-відновлювальних, діагностичних та технічних робіт.

Крім того, з метою перевезення мобільних бригад «Київенерго», які усувають пошкодження ліній електропередач, здійснюють роботи з підключення споживачів, знімають показання лічильників, здійснюють їхній монтаж, демонтаж та пломбування, закуплено 32 легкові автомобілі та один автобус.

Слід зауважити, що фізично зношені автомобілі та механізми були виведені з експлуатації.

Загальна вартість закупленої спецтехніки становить 21 млн. гривень. Автомобілі та механізми було придбано за рахунок інвестиційної програми компанії за результатами тендерних закупівель. У цьому році енергопостачальна компанія планує придбати 33 одиниці автотранспортної техніки на суму 17 млн грн.