«ДТЕК Дніпрообленерго» у 2012 році отримало 171,6 млн грн чистого прибутку

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «ДТЕК Дніпрообленерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 171,6 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ. За національними стандартами фінансової звітності в 2011 році чистий прибуток компанії становив 43 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка компанії від реалізації продукції за МСФЗ за 2012 рік становила 19,13 млрд грн.

Чистий дохід компанії за підсумками 2012 року за МСФЗ становив 15,941 млрд грн, тоді як за національними стандартами фінзвітності в 2011 році компанія отримала 13,5 млрд грн чистого доходу.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (наприкінці червня ц.р. перейменована у ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») - найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (в середині квітня 2012 року DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.